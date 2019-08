WASHINGTON.- Donald Trump alzó la cabeza hacia el cielo y proclamó: “Soy el elegido.” El vídeo inundó las redes como una broma, una nueva salida de tono del mandatario. Pero esa “profecía” circula hace años entre sus votantes evangélicos, y se ha colado en su discurso justo a tiempo para su campaña de reelección.

El comentario de Trump, pronunciado este miércoles durante una improvisada conferencia de prensa, parecía a simple vista una forma extravagante de promover su argumento de que solo él se ha atrevido a hacer frente a las prácticas comerciales de China, después de décadas de inacción por parte de sus predecesores en EE.UU.

“Thank you to Wayne Allyn Root for the very nice words. “President Trump is the greatest President for Jews and for Israel in the history of the world, not just America, he is the best President for Israel in the history of the world…and the Jewish people in Israel love him….