WASHINGTON. (Notimex).- El secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin K. McAleenan anunció la suspensión de todos los vuelos comerciales de pasajeros y carga entre Estados Unidos y Venezuela, al considerar que la situación en ese país amenaza la seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulaciones.

