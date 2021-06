Suspenden la licencia como abogado a Rudy Giuliani

NUEVA YORK, Nueva York.- Este jueves, un tribunal de apelación ordenó la suspensión temporal en Nueva York de la licencia de abogado del exalcalde de la ciudad Rudy Giuliani después de que una junta disciplinaria concluyera que mintió sobre el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

Según la corte de apelación, la conducta de Giuliani amenazó “el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía“, informa el diario The New York Times.

