Temen más variantes del coronavirus por el uso de nuevo antiviral

Investigador teme que la administración de nuevo antiviral de Merck genere múltiples variantes del coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- El Dr. William Haseltine, virólogo de la Universidad de Harvard, señala que el antiviral Molnupiravir, que ha sido aprobado para su uso de emergencia en el tratamiento de Covid-19 en Reino Unido, podría desencadenar nuevas variantes más letales del SARS-CoV-2.

El experto considera que el fármaco, desarrollado por Merck y Ridgeback Biotherapeutics, "es un potente mutágeno", que se pone en circulación "en un momento en el que estamos profundamente preocupados por las nuevas variantes".

El Dr. Haseltine publicó lo anterior en el blog de Forbes, que añade, "No puedo imaginarme haciendo algo más peligroso".

Opinión divergente

Por otra parte, el profesor Aris Katzourakis dijo a la revista Science Insider que no compartía "la alarma" señalada por Haseltine y consideró que si el antiviral "fuerza a un organismo a mutar más, es más probable que sea malo para el virus".

Sustento de Haseltine

Hay estudios que muestran que los coronavirus pueden sobrevivir con mutaciones inducidas del Molnupiravir. Por ejemplo, Mark Denison, virólogo de la Universidad de Vanderbilt, y su equipo, expusieron coronavirus a dosis subletales de una forma del fármaco llamado EIDD-1931 con el fin de probar si surgían virus resistentes al fármaco. De acuerdo con los resultados, 30 rondas de dicho tratamiento con medicamentos causaron hasta 162 mutaciones diferentes que no mataron a los virus.

Sin embargo, estas variantes no generaron subtipos de la enfermedad, sino que únicamente generaron cambios en células infectadas.

Por su parte, Ravindra Gupta, microbiólogo de la Universidad de Cambridge, consideró que los virus mutados pueden tener más posibilidades de prosperar en personas con más probabilidades de tomar el molnupiravir, es decir, pacientes con sistemas inmunológicos comprometidos.

Versión de Merck

Sobre el tema, Daria Hazuda, que dirige el descubrimiento de enfermedades infecciosas de Merck, señala que la farmaceútica no tiene evidencia de que las personas que tomaron molnupiravir generen virus con mutaciones nuevas y peligrosas. Hazuda dijo, "no vemos ningún virus infeccioso" y agrega, "no hay ningún sesgo selectivo".

El SARS-CoV-2 es bueno para producir variantes de forma natural, señalan Hazuda y otros expertos, “No hay escasez de variación viral por ahí”, dice Katzourakis.

Virus no letales

Finalmente, Denison y otros investigadores consideran que el uso de molnupiravir podría impulsar la aparición de virus que ya no son mortales ni transmisibles.

Ante la noticia de la aparición de otro antiviral de Pfizer contra el SARS-CoV-2, sugiere una forma de prevenir la resistencia: usar ambas píldoras en combinación.