Temen que el viento favorezca de nuevo a Dixie en California

Este lunes, el personal de Bomberos continuaba combatiendo el incendio Dixie, considerado hasta el momento el más grande de la historia de California, EE.UU.

El viento comienza a despejar la densa humareda que afectaba la zona, lo que podría permitir que aviones y helicópteros vuelvan a trabajar y hagan más seguro el trabajo de los equipos de tierra.

Dan McKeague, agente de información del Servicio Forestal de Estados Unidos, dijo que, al despejarse el humo en el frente oriental del fuego, los equipos que atacaban directamente las llamas se verían obligados a retirarse y abrir líneas de contención más atrás; sin embargo, agregó que “en cuanto se limpie ese aire, podemos volar de nuevo”.

Hablando del peligro que representa el viento favorable al fuego, Mark Brunton, jefe de operaciones del Departamento de Bosques y Protección Contra Incendios de California, dijo que “los árboles vivos que hay ahora tienen menos humedad de la que encontrarías en un aserradero al comprar un trozo de madera secado en un horno”, y agregó, “así de seco está, de modo que no hacen falta muchas chispas, brasas o pequeñas llamas para ponerlo en marcha”.

#DixieFire off Above the Cresta Dam, Feather River Canyon in Butte County is 489,287 acres and 21% contained. Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @LassenNF and @NatlParkServicehttps://t.co/xOcGa9R5Z7 pic.twitter.com/ME2ZbEjCip