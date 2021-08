Terremoto en Haití: EE.UU. enviará 8 helicópteros y dos barcos

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer este martes que enviará ocho helicópteros y dos barcos adicionales para reforzar las labores de rescate y ayuda en Haití, tras el terremoto registrado el fin de semana que dejó más de 1,400 fallecidos y miles de heridos.

Las autoridades estadounidenses prometieron mantener la ayuda para Haití, coordinada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) a través de un Equipo de Asistencia para Respuesta ante Desastres (DART, en inglés), que cuenta con varias unidades así como con 65 expertos en labores de búsqueda y rescate y cientos de kilos de equipamiento médico ya sobre el terreno.

Los helicópteros se sumarán a las embarcaciones de la Guardia Costera ya desplegadas en la zona.

Footage of a @USCG medevac operation in #Haiti yesterday. Working with Haitian first responders, the US evacuated over 40 people for urgent care. On return flights they’ve brought more Haitian medical staff, @USAID search & rescue team members, & 1,000 pounds of medical supplies. pic.twitter.com/zOPdVPOMkd