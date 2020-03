Tesla y Space X fabricarán 30 mil respiradores para Nueva York

NUEVA YORK, Nueva York.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha cifrado en 30,000 los respiradores que necesita el estado para hacer frente a la crisis del coronavirus, mientras que el empresario que dirige Tesla y Space X, Elon Musk, se ha ofrecido a usar su tecnología para fabricar este tipo de aparatos para los hospitales.

En rueda de prensa, Cuomo dijo que “tenemos alrededor de 5,000 ó 6,000 respiradores que podemos identificar, pero necesitamos unos 30,000.”

En un intercambio de mensajes en Twitter con el periodista Nate Silver, Musk comentó que “Tesla fabrica automóviles con sofisticados sistemas de climatización. SpaceX fabrica naves espaciales con sistemas de soporte vital. Los respiradores no son difíciles, pero no se pueden producir al instante .”

“¡La ciudad de Nueva York está comprando!”, dijo entonces el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que recordó que “nuestro país enfrenta una escasez drástica y necesitamos ventiladores lo antes posible; necesitaremos miles en esta ciudad durante las próximas semanas. Los estamos obteniendo lo más rápido posible, ¡pero podríamos usar su ayuda! Nos estamos comunicando con usted directamente .”

