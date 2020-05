NUEVA YORK, Nueva York.- El prestigioso diario estadounidense The New York Times dedicó este domingo un reportaje a la “incalculable pérdida” humana causada en casi tres meses por la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos y llenó por completo su portada con breves obituarios de 1,000 de los fallecidos, cuando el recuento se aproxima ya a los 100,000.

La impactante imagen de la primera página, muy compartida en redes sociales, es una larga lista a seis columnas que pone nombre, edad e historia vital a las crudas cifras de la tragedia bajo el titular “Las muertes en EE.UU. se acercan a 100,000, una incalculable pérdida“, recordando que esas personas “éramos nosotros.”

We put 1,000 names in the paper, 1 percent of those who have died. Online, we're emphasizing their stories. https://t.co/NMuGXBNf8L