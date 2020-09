Tirado solitario dispara contra dos policías en Los Ángeles

COMPTON, California, EE.UU. — La noche del sábado, un ataque a balazos contra dos policías de Los Ángeles desencadenó una operación de búsqueda del tirador, una reacción del presidente de Estados Unidos y protestas delante del hospital de California.

Sheriff Villanueva Discusses Ambush Shooting of Two Deputies in Compton. To watch the full press conference, please visit https://t.co/fOaVP5wTUe pic.twitter.com/7gXlbLQpAK

Durante una conferencia de prensa, Alex Villanueva, jefe de policía, dijo que la agente de 31 años y el agente de 24 fueron operados el sábado por la noche. Ambos se habían graduado de la academia hace 14 meses, señaló.

Los policías, que estaban sentados en su patrulla junto a una estación del metro cuando fueron atacados, pudieron pedir ayuda por radio, dijo el jefe de policía. Villanueva, cuyo departamento ha sido muy criticado en protestas recientes contra el racismo, expresó su frustración por el sentimiento contra la policía e instó a la gente a rezar por los agentes.

“Me molesta. Me consterna al mismo tiempo”, dijo.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

La policía compartió un vídeo del incidente en un tuit, en el que se veía a una persona disparar a través del asiento del pasajero del auto.

“El tirador caminó hasta los agentes y abrió fuego sin advertencia ni provocación”, indicó la policía en un comunicado.

El vídeo causó miles de reacciones en internet, incluido un tuit del presidente, Donald Trump, que respondió “¡Animales a los que se debe golpear con dureza!”.

Ante la sala de urgencias del hospital donde se estaba atendiendo a los agentes se reunieron manifestantes.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through.