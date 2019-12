Tiroteo deja al menos un muerto y 11 heridos en una base naval de Florida

MIAMI, Florida, EE.UU.- Al menos once personas resultaron heridas este viernes en un tiroteo en una base naval aérea en Pensacola, Florida, en el que el autor de los disparos murió, indicaron fuentes oficiales que no precisaron la razón de su muerte ni dieron más detalles.

Amber Southarsd, portavoz de la oficina del alguacil del condado de Escambia, confirmó la muerte del autor de los disparos y dijo que se produjo alrededor de las 9.00 horas de Miami.

NAS Pensacola is on lockdown right now because of a reported active shooter on the base. Authorities say please stay away.



This video is from a listener who saw police passing him on the highway. pic.twitter.com/GiW7tKsjso