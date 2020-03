Tiroteo en Canadá deja dos muertos y dos heridos

TORONTO, Canadá. – Un hombre y una mujer murieron y otras dos personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido esta mañana en Sam’s Hotel and Tavern en Barton Street East en Hamilton, una ciudad portuaria en la provincia de Ontario, Canadá.

Hamilton Police are investigating a shooting at Sam's Tavern on Barton Street East in #HamOnt. Four victims were transported to hospital by @HPS_Paramedics. One victim is deceased. Major Crime has taken over the investigation.