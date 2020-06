Tiroteo en el centro de Austin deja al menos cinco heridos graves

HOUSTON, Texas. – El Departamento de la Policía de Austin informó que poco después de las 3 de la mañana de este domingo se registró un tiroteo que dejó al menos cinco personas heridas.

El ataque ocurrió en el centro de la ciudad, informaron las autoridades policíacas.

Las cinco víctimas fueron trasladadas a un hospitales locales con heridas graves que potencialmente ponen en riesgo sus vidas, dijo la policía.

Officers are on the scene of a shooting in the 500 Blk. E. 7th St. Multiple victims have been transported to the hospital. Streets in the area are blocked due to the investigation. Please avoid the area if possible. No further information at this time. #APD -WC6