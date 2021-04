NUEVA YORK, Nueva York.- La mañana de este martes, se registró un nuevo ataque a balazos en Estados Unidos que dejó como saldo al menos un muerto y dos heridos en un comercio de Long Island.

UPDATE: The #NassauCountyPD can confirm that 3 people were shot inside the West Hempstead Stop & Shop; 2 are in the hospital & there was one fatality. (1/2)