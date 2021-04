Tiroteo en Indianápolis deja ocho muertos y varios heridos

INDIANÁPOLIS, Indiana, EE.UU. — Un violento ataque a balazos se registró la noche del jueves en instalaciones de una empresa de mensajería en Indianápolis que cobró la vida de ocho personas y al final, el agresor se suicidó, asegura la policía.

Indianapolis Crime Gun Intelligence Center (CGIC) makes a significant arrest on the southeast side of Indianapolis. @ATFColumbus #CGIC https://t.co/cOfumXelVV