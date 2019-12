Tiroteo en Nueva Orleans deja al menos 11 heridos

NUEVA ORLEANS, Luisiana. — La Policía informó este domingo que once personas resultaron heridas en un tiroteo en el Barrio Francés de Nueva Orleans.

A través de un comunicado las autoridades señalaron que dos personas se encuentran en condiciones grave y que no se realizó ningún arresto, sin embargo, el periódico The New Orleans Advocate/The Times-Picayune publicó que Shaun Ferguson, superintendente de la policía, dijo que un sospechoso fue detenido.

Heridos hospitalizados

La policía dijo que 10 personas fueron trasladadas a dos hospitales y que una más llegó por su cuenta. No se han dado a conocer más detalles.

El tiroteo ocurrió en una zona comercial concurrida de Canal Street que tiene vías de tranvía y está cerca de varios hoteles.

Clásico de Bayou

Ferguson señaló que la policía acudió rápidamente a la escena en momentos en los que se aumentó la presencia policial en la ciudad por el clásico de Bayou, el tradicional juego de fútbol americano del Día de Acción de Gracias entre Grambling State y la Southern University que se disputó en el estadio Mercedes-Benz Superdome.