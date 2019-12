Tiroteo en una iglesia de Texas deja al menos dos muertos

WHITE SETTLEMENT, Texas, EE.UU. (AP) — Dos personas murieron y una tercera resultó herida en un ataque armado en una iglesia cerca de Fort Worth, Texas el domingo, informaron autoridades.

This was my family in church at West Freeway Church of Christ this morning…fortunately there was a GOOD GUY with a gun to protect my loved ones! RT! @dbongino @realDonaldTrump @SenTedCruz @tedcruz @FoxNews @charliekirk11 @MsAvaArmstrong @NRA #shooting #fortworth #dfwnews pic.twitter.com/FlzMDWLmyh