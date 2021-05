Tiroteo en Wisconsin deja dos muertos y un herido grave

WASHINGTON.- Autoridades policíacas dieron a conocer este domingo que dos personas perdieron la vida y una más resultó herida de gravedad la noche del sábado, cuando fueron atacadas a balazos por un sujeto que fue abatido por elementos de seguridad en un casino cerca de la ciudad de Green Bay, en Wisconsin, EE.UU.

Oneida PD and WI DCI investigating active shooter incident at the Oneida Casino/Radisson, in Ashwaubenon. They request BCSO to be point of contact for public information. We are gathering facts and will update as available. Situation is contained, no current threat to the public.