Ataque a balazos deja varios muertos y heridos en San José, California

WASHINGTON.- Durante una rueda de prensa, un portavoz de la Policía de San José, California, Estados Unidos, informó que este miércoles se registró un tiroteo que dejó como saldo varios muertos y heridos.

"Puedo confirmar múltiples heridos y múltiples muertos", dijo el portavoz, quien rechazó ofrecer cifras concretas de las víctimas porque la investigación está en curso y la información es "preliminar".

El ataque ocurrió suceso se produjo en las instalaciones de la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara, que se encuentra al sur de la Bahía de San Francisco, en Californa, y que incluye la ciudad de San José.

Entre las víctimas hay empleados de esa entidad gubernamental, indicó el portavoz policial.

El autor del tiroteo ha fallecido, pero la policía aún no ha explicado las circunstancias de su muerte.

La policía acudió a la escena del crimen después de haber recibido varias llamadas de vecinos al número de emergencia 911 para alertar de lo que estaba pasando.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.