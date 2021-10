Tormenta eléctrica deja sin energía a 10 mil usuarios en San Diego

La tormenta eléctrica registrada en San Diego, California, causó diversos cortes al suministro y ocasionó incendios debido a los rayos

SAN DIEGO, California.- La noche de ayer lunes, se registró una fuerte tormenta eléctrica en San Diego, California, Estados Unidos, que dejó a más de 10,000 clientes sin energía eléctrica.

La empresa de gas y electricidad de San Diego (SDG&E, por sus siglas en inglés) reportó que más de 10 mil clientes se había visto afectados debido a una serie de cortes en el suministro de energía, y que sus equipos técnicos ya estaban trabajando para resulver de inmediato la suspensión de la energía.

Entre las zonas afectadas se encuentran: Tierasanta, Rainbow, Pala, Moreno, La Mesa, Talmadge, Fallbrook, Midway, Oceanside, Mission Beach, Escondido, University Heights, Boulevard, North Park y Jacumba.

Las descargas eléctricas ocasionaron varios incendios de árboles y en algunos edificios de la región.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Heartland, Andy McKellar, dijo que no era posible cuantificar los incendios causados por los rayos.

.@NorthCountyFire is on scene of a tree fire that is extending into a structure in the area of the 2100 block of Rainbow Valley Blvd in Rainbow. #RainbowIC pic.twitter.com/8NjQUwGJch