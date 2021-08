Tormenta ''Henri'' deja abundantes lluvias en el noreste de EE.UU.

WESTERLY, Rhode Island, EE.UU. — Este lunes, la tormenta tropical "Henri" permanecía sobre el noreste de Estados Unidos, una región anegada por los constantes aguaceros de la tormenta.

Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/Ken Cedeno) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: AP Photo/Stew Milne) Aspectos de las afectaciones causadas por la tormenta "Henri" en la región de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, EE.UU., que fueron declaradas zona de desastre por el presidente, Joe Biden, el domingo 22 de agosto de 2021.- (Foto: EFE/EPA/CJ GUNTHER) ❮ ❯

"Henri", tocó tierra la tarde del domingo en Rhode Island como tormenta tropical, y se desplazó hacia el noroeste a través de Connecticut, causó inundaciones en zonas de Nueva Jersey antes de llegar a Pensilvania, ya como depresión tropical.

Cerca de 140,000 viviendas se quedaron sin electricidad, también fueron cerrados puentes, se registraron inundaciones en carreteras y algunas personas quedaron varadas en sus vehículos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Miami, Estados Unidos, pronosticó que "Henri" se movería aún más despacio y probablemente permanecería sobre la frontera entre Connecticut y Nueva York, para posteriormente atravesar Nueva Inglaterra y llegar al Océano Atlántico.

La mañana de este lunes, el sistema se movía hacia el este a una velocidad de 2 kilómetros por hora.

El NHC estima que "Henri" podría dejar entre 8 y 15 centímetros de lluvia en muchos lugares, con cifras mayores en puntos aislados. De 3 a 8 centímetros se esperaban en zonas de Long Island, Nueva Inglaterra, el sureste de Nueva York, Nueva Jersey y el noreste de Pensilvania hasta el lunes, según el pronóstico.

Las autoridades de Nueva Inglaterra temen que se registren graves inundaciones tras las abundantes lluvias que se han registrado en este verano.

“La tierra está tan saturada que puede inundarse apenas con una pulgada más de lluvia”, advirtió el gobernador de Connecticut, Ned Lamont.

En Helmetta, Nueva Jersey, unos 200 vecinos huyeron a terrenos más altos y se refugiaron en hoteles, con amigos o con familiares cuando el agua inundó sus casas.

Christopher Slaviceckh, alcalde de la ciudad, dijo que la tormenta “llegó muy rápido, en un abrir y cerrar de ojos”. “Ahora toca limpiar. De modo que esto está lejos de terminar”.

Zona de desastre

Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró zonas de desastre en Massachusetts, Rhode Island y Connecticut, que les dará acceso a fondos federales para la recuperación en esos estados.

“Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esos estados a prepararse, responder y recuperarse”, dijo Biden, que también ofreció sus condolencias el domingo a los vecinos de Tennessee, donde otra tormenta causó inundaciones con al menos 22 muertos y decenas de desaparecidos.

Kunzelman informó desde Newport, Rhode Island. Porter informó desde Nueva York. Los periodistas de Associated Press William J. Kole in Warwick, Rhode Island, Michelle Smith en Providence, Rhode Island, Michael R. Sisak y Julie Walker desde East Hampton, Will Lester en Washington, Philip Marcelo en Boston, Michael Melia en Hartford, Connecticut, Susan Haigh en Norwich, Connecticut, y Bobby Caina Calvan en Nueva York contribuyeron a este despacho.