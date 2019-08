WASHINGTON. – El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este lunes a China de “manipulación de divisas” después de que el yuan rompiera el nivel de siete unidades por cada dólar, algo que llevaba sin pasar desde 2008, e instó a la Reserva Federal (Fed) a tomar medidas al respecto.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!