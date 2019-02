Trump acusa al régimen iraní de corrupción, represión y terror

WASHINGTON. (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que los iraníes “merecen un futuro mucho más brillante” con motivo del 40 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica, que describió como un periodo de “corrupción, represión y terror” en la historia del país persa.

40 years of corruption. 40 years of repression. 40 years of terror. The regime in Iran has produced only #40YearsofFailure. The long-suffering Iranian people deserve a much brighter future. pic.twitter.com/bA8YGsw9LA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de febrero de 2019