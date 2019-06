WASHINGTON. — El presidente Donald Trump afirmó que si una potencia extranjera le ofreciera “basura” que pudiera perjudicar a su oponente en las elecciones de 2020, estaría dispuesto a aceptarla y no tendría la obligación de advertírselo al FBI.

“Creo que querría escuchar“, dijo Trump el miércoles por la noche en entrevista con ABC News y añadió que “escuchar no tiene nada de malo.”



El papel del hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., en una reunión en 2016 con una abogada rusa que ofrecía información negativa sobre Hillary Clinton fue uno de los temas de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial anterior.

President Trump is once again welcoming foreign interference in our elections. This isn’t about politics. It is a threat to our national security. An American President should not seek their aid and abet those who seek to undermine democracy.