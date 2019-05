WASHINGTON. (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó hoy al presidente de China, Xi Jinping, del fracaso en las negociaciones para la firma de un acuerdo comercial y le advirtió que si aplica represalias empeorará la relación bilateral.



En una serie de tuits, Trump reiteró sus acusaciones a China de aprovecharse por años de Estados Unidos, rechazó que los consumidores estadounidenses tengan que pagar aranceles más altos a las importaciones chinas, como represalia al aumento de aranceles contra los productos chinos que entran en vigencia este lunes.

I say openly to President Xi & all of my many friends in China that China will be hurt very badly if you don’t make a deal because companies will be forced to leave China for other countries. Too expensive to buy in China. You had a great deal, almost completed, & you backed out!