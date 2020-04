Trump anuncia acuerdo petrolero entre Rusia y Arabia Saudita

WASHINGTON.- Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rusia y Arabia Saudita han llegado a un acuerdo para subir el precio del petróleo mediante la reducción de la oferta con un recorte de entre 10 y 15 millones de barriles, lo que automáticamente ocasionó una reacción positiva en los mercados.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!