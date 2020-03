WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que cerrará las fronteras de Estados Unidos con Canadá, como medida de prevención para evitar contagios por Covid-19.

Se trata de un acuerdo entre ambas naciones donde el comercio no se verá afectado, y agregó que durante el transcurso del día se darán detalles, indicó a través de su cuenta de Twitter.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!