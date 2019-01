Trump anuncia en Twitter cambios en el otorgamiento de visas H1-B

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump declaró el viernes que habrá cambios en el sistema de otorgamiento de visas H1-B, usadas para empleados de empresas tecnológicas u otra mano de obra cualificada.

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2019