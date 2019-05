DETROIT, Michigan. (AP) — General Motors venderá su fábrica cerrada en Lordstown, Ohio, a una compañía que fabrica camiones eléctricos, anunció el miércoles en Twitter el presidente Donald Trump.

GREAT NEWS FOR OHIO! Just spoke to Mary Barra, CEO of General Motors, who informed me that, subject to a UAW agreement etc., GM will be selling their beautiful Lordstown Plant to Workhorse, where they plan to build Electric Trucks. GM will also be spending $700,000,000 in Ohio…