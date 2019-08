WASHINGTON. — Tras concluir ayer las negociaciones entre Estados Unidos y China para un acuerdo comercial, el presidente estadounidense Donald Trump metió presión hoy sobre el tema al publicar en su cuenta de la red social Twitter que impondrá un arancel del 10% a bienes y productos procedentes de China con un valor de 300,000 millones de dólares.

…during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%…