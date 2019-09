WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sus ideas respecto a Cuba y Venezuela son “más duras” que las de su recién despedido asesor de seguridad nacional, John Bolton, y que este le “contenía” para no tomar medidas más severas.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac

“Mis ideas sobre Venezuela, y en especial sobre Cuba, eran mucho más duras que las de John Bolton. ¡Él me estaba conteniendo!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Trump matizó así las declaraciones que hizo este miércoles en respuesta a una pregunta en el Despacho Oval, donde dijo que él estaba “en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela.”



“Creo que se pasó bastante de la raya, y creo que se ha demostrado que yo tenía razón“, agregó entonces Trump.



Ese comentario pareció inquietar al senador republicano Marco Rubio, quien tuiteó este jueves que habló por teléfono con Trump sobre la política estadounidense hacia Venezuela.

Just spoke to @realDonaldTrump on #Venezuela



It’s true he disagreed with some of the views of previous advisor



But as he reminded me it’s actually the DIRECT OPPOSITE of what many claim or assume



If in fact the direction of policy changes it won’t be to make it weaker