Trump autoriza sanciones financiaras contra el líder iraní y sus allegados

WASHINGTON. — El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva mediante la cual Estados Unidos aplicará sanciones financieras contra el líder supremo de Irán y sus allegados.



Trump afirmó que el líder supremo iraní es responsable de la conducta hostil mostrada por Irán.



Aseguró que Estados Unidos no busca tener conflictos con Irán, pero que continuará aumentando la presión sobre sus gobernantes para impedir que desarrollen armas nucleares y apoyen a grupos de milicianos.



Bajo el gobierno de Trump, Estados Unidos se retiró de un acuerdo nuclear de 2015 que varias potencias mundiales firmaron con Irán. Washington ya le ha aplicado sanciones al país para minar su economía.



El presidente alegó que la acción que autorizó el lunes sigue a una serie de agresiones por parte del gobierno de Teherán, entre ellas el derribo de un dron de espionaje estadounidense de 100 millones de dólares sobre el Estrecho de Ormuz.



Horas antes, Trump sugirió que Estados Unidos deje de proteger a los barcos que navegan por ese estrecho estratégico, a menos que reciba compensación de otros países.

Estados Unidos ha culpado a Irán por los ataques a dos petroleros este mes cerca del estrecho, denunciando lo que llamó una campaña de “escalada de tensiones” en una región crucial para el suministro mundial de petróleo.



Trump afirmó que la mayor parte del petróleo que importan China y Japón pasa por “el estrecho“, antes de añadir: “Todos estos países deberían estar protegiendo sus propios barcos en lo que siempre ha sido un viaje peligroso.”

….a dangerous journey. We don’t even need to be there in that the U.S. has just become (by far) the largest producer of Energy anywhere in the world! The U.S. request for Iran is very simple – No Nuclear Weapons and No Further Sponsoring of Terror!