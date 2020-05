Trump califica de "matones" a los manifestantes de Mineápolis

WASHINGTON. — Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con tomar medidas para colocar la ciudad de Mineápolis “bajo control”, calificó de “matones” a los manifestantes indignados por la muerte de un afroestadounidense detenido por la policía y dijo que “cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros”.

Trump tuiteó después que los manifestantes incendiaron una comisaría de la policía en Mineápolis, luego de tres días de protestas violentas por la muerte de George Floyd, a quien un vídeo muestra rogando por su vida mientras un policía blanco se arrodillaba presionando su cuello.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!