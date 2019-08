WASHINGTON, D.C. – Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aplazó su reunión con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, tras el rechazo a su propuesta no oficial de comprar Groenlandia.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time….

“En base a las declaraciones de la primera ministra Mette Frederiksen de que no tiene interés en discutir la compra de Groenlandia, pospondré la reunión que debía tener lugar dentro de dos semanas para otro momento”, publicó Trump en su cuenta de la red social Twitter.

….The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!