Trump critica en Twitter a periodista tres veces ganador del Pulitzer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra el periodista Thomas Friedman, columnista del periódico The New York Times y tres veces ganador del premio Pulitzer.

Trump compartió en su red social favorita, Twitter, que hace unos días platicó con Friedman y que fue amable y respetuoso con “su presidente favorito, yo”, comentó Trump.

Thomas “the Chin” Friedman, a weak and pathetic sort of guy, writes columns for The New York Times in between rounds of his favorite game, golf. Two weeks ago, while speaking to a friend on his cell phone, I unfortunately ended up speaking to Friedman. We spoke for a while and… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de julio de 2019

En un nuevo tuit, el presidente estadounidense señaló que después de ese encuentro leyó la columna escrita por Fridman titulada: “Trump será reelegido, ¿no es así?”, en la que, al parecer, llamó racista al mandatario norteamericano.

….he could not have been nicer or more respectful to your favorite President, me. Then I saw the column he wrote, “Trump Will Be Re-elected, Won’t He?” He called me a Racist, which I am not, and said Rhode Island went from economically bad to great in 5 years because the….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de julio de 2019

Según Trump, el periodista comentó que en 5 años Rhode Island pasó de tener una economía muy mala a excelente, y reconocía el trabajo de la gobernadora Gina Raimondo, del partido Demócrata.

Fue ahí donde el presidente Trump descargó su disgusto, señalando que ella (la gobernadora) no hubieran podido hacer nada si no fuera por el “éxito económico” del país, así como el cambio promovido por su administración.

….Governor of the State did a good job. That may be true but she could not have done it without the tremendous economic success of our Country & the turnaround that my Administration has caused. Really Nasty to me in his average I.Q. Columns, kissed my a.. on the call. Phony! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de julio de 2019

Concluyó el tuit señalando que para él fue desagradable el promedio de “I.Q.” (Coeficiente Intelectual) del columnista por adularlo en la llamada, dicho con una expresión soez y acusándolo de falso.