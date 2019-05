Trump desoye la solicitud de AMLO sobre nuevos aranceles

WASHINGTON. (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo caso omiso a las llamadas al diálogo de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, al insistir que “es hora” de que el vecino del sur actúe para frenar el flujo migratorio y “recupere” el país de las manos de “los narcotraficantes.”

“Para que no paguen aranceles, si comienzan a subir, las empresas abandonarán México, que se ha llevado el 30 % de nuestra industria automotriz, y volverán a EE.UU. México debe recuperar su país de los capos y carteles narcotraficantes“, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

In order not to pay Tariffs, if they start rising, companies will leave Mexico, which has taken 30% of our Auto Industry, and come back home to the USA. Mexico must take back their country from the drug lords and cartels. The Tariff is about stopping drugs as well as illegals!