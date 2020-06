Trump dice no saber nada de ataques rusos contra EE.UU. en Afganistán

WASHINGTON. — Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las versiones de que se le había informado que una unidad de inteligencia militar rusa clandestinamente ofreció recompensas al grupos rebeldes de Afganistán para que mataran a soldados estadounidenses.

De acuerdo con un reporte del periódico estadounidense The New York Times, las agencias secretas estadounidenses hace meses llegaron a la conclusión de que la unidad rusa ofreció recompensas para matar a soldados norteamericanos el año pasado cuando Estados Unidos y el Talibán negociaban el fin del conflicto en Afganistán.

Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us.....