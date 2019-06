WASHINGTON. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este domingo que haya calificado a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, de “horrible” por haber hablado mal de él cuando era aspirante a la Casa Blanca y culpó a los medios de comunicación de inventárselo.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it!