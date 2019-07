WASHINGTON. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este jueves que China comience pronto a comprar productos agrícolas estadounidenses, que, según él mismo había anunciado, se había comprometido a adquirir, y alabó a México por los esfuerzos para contener el flujo migratorio hacia su país.

Mexico is doing great at the Border, but China is letting us down in that they have not been buying the agricultural products from our great Farmers that they said they would. Hopefully they will start soon!