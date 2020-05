Trump firmará una orden ejecutiva que podría afectar a las redes sociales

WASHINGTON, D.C. — Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para firmar una orden ejecutiva que pretende limitar las protecciones legales a las empresas de redes sociales, poco después de que Twitter colocó un par de advertencias sobre la veracidad del contenido a dos tuits publicados por el mandatario.

El presidente amenazó el miércoles con restringir e incluso cerrar tales compañías, aunque no tiene el poder de hacer eso.

La orden ejecutiva en preparación instruye a las agencias del Poder Ejecutivo, incluyendo la Comisión Federal de Comunicaciones y a la Comisión Federal de Comercio, investigar maneras de imponer nuevas normas sobre las redes sociales. Numerosos expertos opinan que no se podrá hacer mucho sin la acción del Congreso.

Ya antes el gobierno había considerado una medida similar, pero la canceló al percatarse de que no sería legal y que violaría el derecho a la libertad de expresión y el principio de la desregulación económica.

Dos fuentes oficiales revelaron el contenido de la orden ejecutiva a condición de anonimato debido a que el texto todavía estaba siendo redactado el jueves por la mañana, pero un borrador ya estaba circulando en Twitter.

En las primeras horas de este jueves, Trump publicó en su cuenta de Twitter que será "un gran día para las redes sociales y la justicia".

Trump denunció el miércoles que las redes sociales “están censurando a las voces conservadoras”.

“Las vamos a regular estrictamente o incluso obligarlas a cerrar, antes de permitir que ello ocurra”, afirmó el mandatario.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow!

Luego, también en Twitter, amenazó: “Importantes Medidas están por venir”. Horas después escribió que las “Grandes Tecnológicas están completamente LOCAS ¡Estén pendientes!”.

La secretaria de prensa Kayleigh McEnany declaró que Trump firmará una orden ejecutiva sobre las redes sociales, pero no dio más detalles. La directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca Alyssa Farah dijo que la firma se dará el jueves.

Trump y los republicanos reaccionaron furiosos cuando Twitter anexó una etiqueta de advertencia de contenido a dos tuits de Trump según los cuales no se debe permitir la votación por correo postal porque ello invita al fraude y al robo de buzones. Adjunto a cada tuit actualmente está una etiqueta con la frase: “Conseguir aquí los hechos reales sobre las votaciones por correo”, que lleva al lector a un sitio web con datos verificados sobre el tema, y con reportes de las falsedades emitidas por Trump.

Trump acusó a Twitter de “interferir” en las elecciones presidenciales e insistió en que “como presidente, no permitiré que esto ocurra”.

El jefe de su campaña reeleccionista, Brad Parscale, declaró que “el obvio sesgo político” llevó a la campaña a retirar toda su propaganda de Twitter “hace meses”. En realidad, Twitter no acepta propaganda política desde noviembre pasado.

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.