Trump impone aranceles al acero y aluminio de Argentina y Brasil

WASHINGTON. — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó a Argentina y Brasil de afectar a los agricultores estadounidenses manipulando sus monedas y dijo que impondrá aranceles sobre sus importaciones de acero y aluminio.

Trump también pidió a la Reserva Federal tomar medidas para evitar que otros países devalúen sus monedas.

Las dos naciones sudamericanas estaban entre los aliados de Estados Unidos a los que Trump no impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio en marzo de 2018.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….