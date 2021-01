Trump invita a participar en una manifestación "salvaje" a su favor en Washington

WASHINGTON.- Media docena de grupos fieles a Donald Trump han convocado para el próximo miércoles en Washington una manifestación que el presidente saliente de Estados Unidos ha descrito como “salvaje” y que coincidirá con la reunión del Congreso para la cuenta formal y final de los votos del Colegio Electoral, que dan al demócrata Joe Biden la victoria en las elecciones de noviembre.

El presidente Trump, quien ha batallado y perdido en tribunales sus querellas por supuesto fraude en las elecciones del 3 de noviembre, añadió a su desprecio por el escrutinio las presiones para que la autoridad electoral de Georgia “encuentre” los votos que nieguen en ese estado el triunfo de Biden.

En un mensaje en su cuenta de Twitter Trump ha insistido en que “es estadísticamente imposible” que haya perdido las elecciones del 3 de noviembre, y se ha referido a la concentración en Washington.

Diferentes facciones que son fieles a Trump se presentan como organizadoras de la marcha en la capital y una de ellas, March for Trump, convocó a sus seguidores indicando que “le toca a la ciudadanía estadounidense” impedir el fraude electoral.

El Departamento de Justicia y las autoridades electorales de los estados -incluidos los que tienen gobierno republicano- han indicado que no hay evidencias de un fraude electoral generalizado y han reconocido los resultados que dieron a Biden más de 80 millones de votos frente a unos 74 millones de votos de Trump.

“Junto con el presidente Trump haremos cualquier cosa que sea necesaria para garantizar la integridad de esta elección por el bien de la nación“, afirma el grupo en su página web.

🚨CALLING ALL PATRIOTS 🚨



WASHINGTON D.C. JANUARY 6, NATIONAL MALL



TAKE PART IN THE BIGGEST TRUMP RALLY IN U.S. HISTORY 🇺🇸💥‼️#MILLIONMAGAMARCH #FIGHTFORTRUMP #STOPTHESTEAL pic.twitter.com/qWAoqOChKh