Trump llama “locos lunáticos” a periodistas que lo critican

WASHINGTON. (EFE).- Donald Trump, presidente de EE.UU., tildó hoy de “locos lunáticos” a los periodistas críticos con su presidencia, sumida en un cierre parcial de la Administración desde el pasado 22 de diciembre, y afirmó que los medios de comunicación de su país usan “fuentes inexistentes.”

With all of the success that our Country is having, including the just released jobs numbers which are off the charts, the Fake News & totally dishonest Media concerning me and my presidency has never been worse. Many have become crazed lunatics who have given up on the TRUTH!…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de enero de 2019