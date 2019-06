Trump no distingue entre el bien y el mal, asegura Nancy Pelosi

WASHINGTON.- La presidenta de la Cámara Baja de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, cuestionó este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber asegurado que aceptaría la información que puedan ofrecerle países como Rusia y China sobre su rival demócrata en las elecciones de 2020.

“Lo que el presidente dijo anoche muestra claramente, una vez más, que no distingue la diferencia entre el bien y el mal, y eso es probablemente lo mejor que puedo decir sobre él. Es algo muy triste“, apuntó Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio.

La líder demócrata catalogó de “peligroso” que Trump “haya invitado” a Gobiernos extranjeros a interferir en los comicios electorales, después de recordar que la inteligencia estadounidense ha demostrado que sí existió injerencia rusa en las pasadas elecciones generales de 2016.



“Si un adversario foráneo ofrece a un candidato cualquier tipo de asistencia, debería no solo no aceptarlo sino denunciarlo al FBI“, consideró Pelosi.

Asimismo, dijo que los demócratas están preparando una serie de leyes en la Cámara de Representantes para tratar de evitar más injerencia de otros países en la democracia estadounidense.

Pelosi hizo estas declaraciones horas después de que Trump afirmara en una entrevista con la cadena de televisión ABC que le gustaría escuchar una hipotética información que Rusia o China puedan ofrecerle. “No hay nada malo en escuchar“, aseguró.



“Si alguien llamase de un país, Noruega, ‘tenemos información sobre tu rival’, oh, creo que querría escucharlo“, confesó el presidente.



“Eso no es una injerencia, ellos tienen información, creo que la recibiría. Si creyera que hay algo malo, entonces la llevaría al FBI“, agregó Trump.

El presidente, además, dijo que los miembros del Congreso usan este tipo de prácticas todo el tiempo. “Todos lo hacen“, subrayó.



Trump se defendió este jueves de las críticas por esa afirmación, al recordar en Twitter que se reúne y habla “cada día con ‘Gobiernos extranjeros’.”

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately….