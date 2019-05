WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump anunció el nombramiento de un ex jefe de la Patrulla Fronteriza que trabajó bajo el gobierno de Barack Obama como nuevo director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

I am pleased to inform all of those that believe in a strong, fair and sound Immigration Policy that Mark Morgan will be joining the Trump Administration as the head of our hard working men and women of ICE. Mark is a true believer and American Patriot. He will do a great job!