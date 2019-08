Trump ofrece un mensaje por los ataques masivos en El Paso y Ohio

WASHINGTON. — Donald Trump, presidente de Estados Unidos, calificó de “ataques nefastos” y “crímenes contra toda la humanidad” a los tiroteos masivos registrados en Texas y Ohio.

El mandatario estadounidense ofreció un mensaje que se transmitió por televisión y medios electrónicos a todo el país.

En su mensaje Trump condenó “el odio racista” del atacante que asesinó al menos a 20 personas el sábado pasado en El Paso, Texas, y añadió el presidente que todos los estadounidenses “deben condenar el racismo, los prejuicios y el supremacismo blanco”.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….