WASHINGTON.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) porque otros países “tienen tasas de interés mucho más bajas” que el suyo y por la fortaleza del dólar.

Doing great with China and other Trade Deals. The only problem we have is Jay Powell and the Fed. He’s like a golfer who can’t putt, has no touch. Big U.S. growth if he does the right thing, BIG CUT – but don’t count on him! So far he has called it wrong, and only let us down….