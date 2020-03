Este martes, en su cuenta de la red social Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en el que señala que los estadounidenses acatarán las medidas recomendadas para superar la crisis por el coronavirus, que causa el Covid-19, y al mismo tiempo pidió al Congreso que actúe "ahora".

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!