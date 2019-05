WASHINGTON. (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, la emprendió este domingo contra los programas políticos dominicales a los que denominó de “noticias falsas” y les pidió que informen sobre los récords económicos y logros en otros campos de su Administración.

For all of the Fake News Sunday Political Shows, whose bias & dishonesty is greater than ever seen in our Country before, please inform your viewers that our Economy is setting records, with more people employed today than at any time in U.S. history, our Military, which….

“Para todos los programas políticos del domingo de noticias falsas, cuyo sesgo y deshonestidad es el mayor nunca visto en nuestro país, por favor informen a sus espectadores que nuestra economía está estableciendo récords“, escribió Trump en su cuenta de Twitter.



Según el gobernante, Estados Unidos cuenta “con más personas empleadas hoy que en cualquier otro momento de la historia” y defendió las medidas de su Gobierno frente a los militares, los veteranos, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia.

….Conditions, drug prices down for first time in 51 years (& soon will drop much further), Right to Try, protecting your 2nd Amendment, big Tax & Reg Cuts, 3.2 GDP, Strong Foreign Policy, & much much more that nobody else would have been able to do. Our Country is doing GREAT!