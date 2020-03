WASHINGTON.- Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un furibundo ataque contra la automotriz General Motors (GM) y su presidenta, Mary Barra, a quienes acusó de no cumplir sus promesas de producir miles de respiradores necesarios para tratar a los enfermos más graves de Covid-19.

As usual with “this” General Motors, things just never seem to work out. They said they were going to give us 40,000 much needed Ventilators, “very quickly”. Now they are saying it will only be 6000, in late April, and they want top dollar. Always a mess with Mary B. Invoke “P”.