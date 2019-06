Desde muy temprano, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó “ataques” vía su cuenta de Twitter para reiterar sus estrategias contra México, en particular sobre el tema migratorio.

The Democrats are doing nothing on the Border to address the Humanitarian and National Security Crisis! Could be fixed so easily if they would vote with Republicans to fix the loopholes. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

En su primer tuit del día, el mandatario estadounidense advierte: “¡Los demócratas no están haciendo nada en la frontera para abordar la crisis humanitaria y de seguridad nacional! Podría arreglarse tan fácilmente si votaran con los republicanos para arreglar las lagunas”.

….Coyotes and Illegal Immigrants, which they can do very easily, or our many companies and jobs that have been foolishly allowed to move South of the Border, will be brought back into the United States through taxation (Tariffs). America has had enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

Un poco más tarde, Trump publicó que los coyotes y los inmigrantes ilegales se pueden quedar fácilmente con sus muchas empresas, así como con los puestos de trabajos que “tontamente” se han mudado al sur de la frontera estadounidense pero que serán devueltos a su país a través de los impuestos (aranceles). Y exclamó: “¡América ha tenido suficiente!”

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

En otro comentario, el presidente estadounidense aseguró que “la gente ha estado diciendo durante años que deberíamos hablar con México. El problema es que México es un “abusador” de los Estados Unidos, que toma pero nunca da. Ha sido así durante décadas. O bien, detienen la invasión de nuestro país por narcotraficantes, cárteles, traficantes de personas …”, publicó el mandatario.

The Wall is under construction and moving along quickly, despite all of the Radical Liberal Democrat lawsuits. What are they thinking as our Country is invaded by so many people (illegals) and things (Drugs) that we do not want. Make America Great Again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019

Un comentario final sobre el tema fue reiterar que “el muro está en construcción y avanzando rápidamente, a pesar de todas las demandas radicales de los demócratas liberales. ¿Qué piensan ellos cuando nuestro País está invadido por tanta gente (ilegales) y cosas (drogas) que no queremos? ¡Haz que América sea grande otra vez!”, concluyó el comentario.